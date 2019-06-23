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Ферстаппен: то, что я оказался впереди одной «Феррари», хорошо

Ферстаппен: то, что я оказался впереди одной «Феррари», хорошо
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от Гран-при Франции Формулы-1, где он финишировал на четвёртой позиции позади Шарля Леклера, но впереди Себастьяна Феттеля.

«Я мог видеть перед собой Шарля и пытался продолжать атаковать. Я всё равно хочу видеть, как быстро мы можем ехать. Но за семь кругов до финиша я потерял сцепление задней части машины и больше не мог полагаться на шины. Но то, что я оказался впереди одной „Феррари“, хорошо. Каждый гонщик хотел бы иметь больше сцепления, но также и максимальную скорость — было трудно добиться этого и атаковать. Я хорошо провёл первый и второй повороты, но мне не хватало максимальной скорости. Австрия будет сложной — я не жду чудес», — приводит слова Ферстаппена BBC.

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