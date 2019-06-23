Ферстаппен: то, что я оказался впереди одной «Феррари», хорошо
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от Гран-при Франции Формулы-1, где он финишировал на четвёртой позиции позади Шарля Леклера, но впереди Себастьяна Феттеля.
«Я мог видеть перед собой Шарля и пытался продолжать атаковать. Я всё равно хочу видеть, как быстро мы можем ехать. Но за семь кругов до финиша я потерял сцепление задней части машины и больше не мог полагаться на шины. Но то, что я оказался впереди одной „Феррари“, хорошо. Каждый гонщик хотел бы иметь больше сцепления, но также и максимальную скорость — было трудно добиться этого и атаковать. Я хорошо провёл первый и второй повороты, но мне не хватало максимальной скорости. Австрия будет сложной — я не жду чудес», — приводит слова Ферстаппена BBC.
- 23 июня 2019
-
19:02
-
18:56
-
18:48
-
18:37
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:16
-
18:02
-
17:40
-
17:30
-
16:14
-
15:06
-
14:46
-
14:24
-
14:14
-
13:35
-
13:23
-
12:58
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
10:43
-
10:25
-
09:17
-
01:02
- 22 июня 2019
-
23:54
-
22:48
-
22:37
-
22:12
-
21:19
-
20:42
-
20:28
Партнерский контент