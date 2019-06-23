Бинотто: «Феррари» на правильном пути, мы можем существенно прибавить

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто подвёл итоги Гран-при Франции.
«Гонка шла довольно ровно, в итоге Шарль сохранил свою стартовую позицию. Себастьян сумел обойти „Макларены“, как мы и надеялись, и затем вёл сильную гонку, поддерживая постоянный темп — на равных с теми, кто ехал впереди него. Когда Ферстаппен совершил пит-стоп, мы оставили Себа ещё на несколько кругов, учитывая, что шины было трудно беречь и были вероятны проблемы с существенной деградацией на заключительной стадии гонки — как мы видели это на примере „Мерседеса“. Поэтому каждый дополнительный круг, который мы оставались, мог означать более свежие шины ближе к концу и мог стать важным для шанса обойти Макса.
В плане скорости мы не там, где хотим быть. Мы знали, что эта трасса будет сложной для нас, и финиш Шарля прямо позади Боттаса одобряет.
Обновления, которые мы представили начиная с Гран-при Испании, позволили нам сократить отставание, и мы показали, что на правильном пути. Некоторые из этих новинок оказались очень полезными, другие, к сожалению, менее полезными. Но мы знаем, что имеем потенциал, чтобы существенно прибавить. В этот момент мы уверены — пусть и знаем, что нужно многое сделать, — что у нас есть способность развивать машину и стать конкурентоспособными на всех трассах», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».
- 23 июня 2019
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