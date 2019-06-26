Абитебуль: «Рено» так же быстр, как и «Макларен»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль считает, что в гоночном темпе болиды его команды так же быстры, как и машины «Макларена».



«Это был хороший результат, здорово быть в очковой зоне, но мы нацеливаемся на лучшие результаты. Мы видели, что так же быстры, как и «Макларен», если не быстрее, когда не сдерживаемся, но очевидно, что «Макларен» намного быстрее в квалификациях, а это самое главное в современной Формуле-1.



На разных составах и на более длинных дистанциях мы гораздо более конкурентоспособны против «Макларена» и остальных команд. Это окажется важно в Австрии, где, с большой долей вероятности, будет очень жарко и шины будут быстро изнашиваться», — приводит слова Сириля Абитебуля Motorsport.