Команды Формулы-1 проголосовали против перехода на прошлогодние шины

Команды Формулы-1 проголосовали за то, чтобы сохранить нынешнюю спецификацию шин «Пирелли» до конца текущего сезона. Соответствующее решение было принято во время встречи представителей команд перед Гран-при Австрии, сообщает GP Today.
Разговоры о необходимости замены шин возникли из-за проблем, которые испытывают многие команды в нынешнем сезоне. В связи с этим появилась инициатива возвращения к шинам «Пирелли» образца 2018 года.
Как сообщает источник, за возвращение к шинам прошлого сезона выступили пять участников. Для того чтобы решение было принято, нужно было семь голосов. Сообщается, что переход к старым шинам поддержали «Феррари», «Хаас», «Альфа Ромео», «Ред Булл» и «Торо Россо». «Мерседес», «Рейсинг Пойнт», «Уильямс», «Макларен» и «Рено» были против.
- 28 июня 2019
-
12:39
-
12:22
-
11:36
-
11:10
-
10:36
-
09:48
-
09:11
-
09:00
-
01:05
-
00:25
- 27 июня 2019
-
23:36
-
23:29
-
22:45
-
21:53
-
20:49
-
20:05
-
18:16
-
17:27
-
17:22
-
16:46
-
16:44
-
15:44
-
15:37
-
14:52
-
14:43
-
14:41
-
13:53
-
12:45
-
12:35
-
11:33
-
11:12
-
10:32
-
10:12
-
09:46
-
09:20