Команды Формулы-1 проголосовали против перехода на прошлогодние шины

Команды Формулы-1 проголосовали за то, чтобы сохранить нынешнюю спецификацию шин «Пирелли» до конца текущего сезона. Соответствующее решение было принято во время встречи представителей команд перед Гран-при Австрии, сообщает GP Today.

Разговоры о необходимости замены шин возникли из-за проблем, которые испытывают многие команды в нынешнем сезоне. В связи с этим появилась инициатива возвращения к шинам «Пирелли» образца 2018 года.

Как сообщает источник, за возвращение к шинам прошлого сезона выступили пять участников. Для того чтобы решение было принято, нужно было семь голосов. Сообщается, что переход к старым шинам поддержали «Феррари», «Хаас», «Альфа Ромео», «Ред Булл» и «Торо Россо». «Мерседес», «Рейсинг Пойнт», «Уильямс», «Макларен» и «Рено» были против.