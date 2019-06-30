Стюарды расследуют победный обгон Леклера Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Австрии Формулы-1 объявили, что расследуют инцидент между голландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и представителем «Феррари» монегаском Шарлем Леклером на последних кругах гонки. Ферстаппен обогнал Леклера в борьбе за победу, но при этом жёстко вытеснил соперника на обочину, между машинами произошло соударение колёсами.



Если Ферстаппен получит от судей пятисекундный или десятисекундный штраф, то потеряет победу, но не опустится ниже второй позиции, так как финишировавший третьим финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас проиграл ему почти 19 секунд.