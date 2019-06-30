Бинотто уверен, что Ферстаппен должен быть оштрафован
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением об инциденте между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером, когда голландец при атаке коснулся колёс «Феррари» и вынудил монегаска выехать на обочину. Инцидент расследуется стюардами.
«Со стороны Ферстаппена и Шарля, без сомнений, была проведена отличная гонка. На трассе шла фантастическая борьба, однако регламент и правила сейчас очевидны. Думаю, после Канады нет причин, почему подход должен меняться. Согласно правилам, это было провоцирование контакта, выжимание машины с трассы. Думаю, здесь были обе эти ситуации. Так что мы уверены в результате расследования этого инцидента», — приводит слова Бинотто Sky Sports.
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- 30 июня 2019
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