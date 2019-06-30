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Гасли: уничтожил шины за пару кругов и потом был медленным

Гасли: уничтожил шины за пару кругов и потом был медленным
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли подвёл итоги гонки Гран-при Австрии Формулы-1, где он финишировал на седьмой позиции. Напарник Гасли Макс Ферстаппен обогнал его на круг и выиграл гонку.

«Гонка была довольно сложной. На первом отрезке на „софте“ я застрял, были некоторые проблемы с обгонами. Затем на втором отрезке пытался сильно атаковать вначале и уничтожил шины после всего пары кругов на „харде“. Возникло сильное пузырение, и после этого я просто был медленным. У нас не было серьёзного темпа. Я пытался догнать Ландо, но было слишком трудно и сложно», — приводит слова Гасли Sky Sports.

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