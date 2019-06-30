Квяту помешало повреждение заднего тормозного воздухозаборника

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон рассказал о проблемах команды в гонке Гран-при Австрии.



«Низкие позиции после квалификации сделали сегодняшнюю гонку очень сложной. Поначалу гонщики атаковали как могли, но при этом должны были контролировать температуру тормозов и силового блока, что замедлило какой-либо прогресс. Как только с трафиком было покончено, Алекс сумел продемонстрировать достойные результаты и приблизился к группе спереди, но в конечном счёте оба пилота потеряли время на пит-стопе, что сказалось на достигнутом прогрессе.



Как только Даниил выбрался из трафика, ему пришлось беречь шины из-за повреждения заднего тормозного воздухозаборника. Поэтому он не мог продвинуться дальше. Определённо, сегодня не был один из наших лучших дней. Нам нужно многое проанализировать перед следующей гонкой, чтобы исправить увиденные слабости. Мы сконцентрируемся на этом и нацелимся на более сильное выступление на следующем этапе», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».