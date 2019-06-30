Албон: потеряли слишком много времени на первом отрезке

Тайско-британский гонщик «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Австрии.



«К сожалению, сегодня у нас не было темпа, первый отрезок получился очень сложным, мы были недостаточно быстры. Мы не были так же плохи во второй половине гонки, однако потеряли слишком много времени на первом отрезке.



С этим трудно смириться, поскольку наши длинные серии в пятницу были весьма неплохими. Две гонки подряд мы боролись с балансом машины, так что нам нужно выяснить, в чём именно мы можем прибавить», — приводит слова Александера Албона официальный сайт команды.



Александр Албон пришёл к финишу на 15-м месте, его напарник Даниил Квят финишировал на 17-й позиции. Победу одержал Макс Ферстаппен.