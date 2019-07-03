Чандхок: действия Леклера стали приглашением для Ферстаппена

Экс-пилот Формулы-1, а ныне аналитик Sky Sports Карун Чандхок, поделился мнением относительно инцидента между пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. По его мнению, произошедшее было не более чем гоночным инцидентом, а в проигрыше голландцу Шарль виноват сам.
«Честно говоря, я был немного удивлён, что Шарль оставил такую большую калитку. Это было приглашением для Макса, а Ферстаппена не приходится приглашать дважды. Когда Ферстаппен поравнялся с Леклером, Шарль уже не боролся по-настоящему. В этом лежит разница между тем, что было до асфальтовых зон безопасности и нынешними временами. Случись этот эпизод на трассе с гравийной и травяной зоной безопасности, у Леклера не оставалось бы иного выбора, кроме как отступить. Теперь же, зная, что у него есть вариант не застрять, он продержался дольше и довёл дело до контакта.
Думаю, стюарды приняли верное решение. Что же касается эпизода с Феттелем и Хэмилтоном в Канаде, я по-прежнему придерживаюсь своей точки зрения», — приводит слова Чандхока Drivetribe.
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