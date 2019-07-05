Райкконен: думаю, с новыми антикрыльями преследовать другие машины стало проще

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мнением о влиянии новых правил, связанных с использованием переднего крыла в текущем сезоне. В соответствии с новыми правилами максимальная ширина крыла была увеличена на 20 см. Также изменилась и форма крыла, она стала проще.
«В первых гонках казалось, что стало легче кого-то преследовать. Но раньше преследовать другой болид всегда было тяжело. После этого у меня не было особых вариантов бороться. Во Франции я слишком сильно отставал от «Рено».
Пока сложно сказать, какое влияние оказали эти правила. Но очевидно, что хуже не стало, я в этом уверен на сто процентов. Я думаю, что стало лучше. Но если становится немного лучше, возможно, этого недостаточно. Разница должна быть значительной», — цитирует Райкконена RaceFans.
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