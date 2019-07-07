Танабе: следующий шаг «Хонды» — создание квалификационного режима двигателя Ф-1

Технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе рассказал о ближайших планах по модернизации силовой установки.
«Мы стараемся сделать наш двигатель как можно лучше. Но этого нелегко добиться в короткие сроки. Мы обязательно внедрим какие-то новинки в следующей спецификации или обновлении. Но точно не ждите этого в следующей гонке!
Следующим шагом, который мы должны наверстать, является режим квалификации или что-то в этом роде, но это не так просто сделать», — приводит слова Танабе Motorsport.com.
Победа пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии стала первой для двигателей «Хонда» с 2006 года. Тогда Гран-при Венгрии выиграл Дженсон Баттон. Последняя победа «Ред Булл» была одержана с двигателями «Рено» на Гран-при Мексики в прошлом году.
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