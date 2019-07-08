Хэйли выиграл гонку NASCAR в Дайтоне

Победителем очередного этапа NASCAR, проходившего в Дайтоне, стал Джастин Хэйли, для которого эта гонка была лишь третьей в карьере. Второе место занял Уильям Байрон, а тройку замкнул Джимми Джонсон. Во время гонки произошла крупная авария с участием 17 автомобилей. Кроме того, организаторам пришлось сократить время соревнований из-за сильного дождя.

В общем зачёте лидерство сохраняет Кайл Буш, второе место занимает Джоуи Логано, тройку замыкает Мартин Труэкс-младший.

NASCAR. Дайтона

1. Джастин Хэйли («Шевроле»)

2. Уильям Байрон («Шевроле»)

3. Джиими Джонсон («Шевроле»)

4. Тай Диллон («Шевроле»)

5. Райан Ньюман («Форд»)

6. Кори Ладжои («Форд»)

7. Эрик Алмирола («Форд»)

8. Мэтт Дибенедетто («Тойота»)

9. Мэтт Тифт («Форд»)

10. Курт Буш («Шевроле»).