Вязович лидирует на Ралли «Шёлковый путь», третий этап остался за «КАМАЗом»

Сегодня, 9 июля, состоялся третий этап Ралли «Шёлковый путь». Он завершал российскую часть гонки и открывал совершенно новую трассу, которая проложена по территории Монголии. C утра участников ждал 360-километровый лиазон, затем они пересекали российско-монгольскую границу, и после этого начинался спецучасток.
Победителем третьего этапа в зачёте грузовиков стал Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастера», благодаря чему ему удалось сократить отставание в общем зачёте от Сергея Вязовича, который удерживает первое место. Второе место на этапе занял также представитель российской команды Антон Шибалов, а вот Вязович на «МАЗе» оказался лишь третьим.
В зачёте внедорожников этап выиграл Нассер Аль-Аттия, который укрепил лидирующие позиции и в общем зачёте.
Ралли «Шёлковый путь». Зачёт грузовиков. Положение после трёх этапов
1. Сергей Вязович («МАЗ») – 5:34.05
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +3.16
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +6.05 ...
5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +17.37
6. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») — +32.49
Ралли «Шёлковый путь». Зачёт внедорожников. Положение после трёх этапов
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 5:09.11
2. Лю Кун (Hanwei Motor. SMG Buggy) — +21.10
3. Хан Вэй (GEELY SMG BUGGY) — +22.10...
6. Денис Кротов (Mini John Cooper Works Rally) — +25.18...
17. Сергей Карякин (Can-Am) — +1:18.43.
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