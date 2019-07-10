Бинотто: Феттелю важно доверие, «Феррари» в него верит

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто призвал всех запастись терпением. По словам главы команды, пока «Феррари» ещё не может конкурировать с «Мерседесом». В нынешнем сезоне пилоты «Скудерии» ещё не выиграли ни одной гонки.

«Да, «Феррари» ещё не побеждала, всё верно. Но это произошло, потому что мы упустили несколько отличных возможностей. Если исходить из цифр, «Мерседес» на данный момент лучше нас. Но разрыв между командами не такой большой.

Мы по-прежнему восстанавливаемся после второй половины прошлого сезона. Но мы молодая команда в плане развития болида. Только обладая нужным опытом, можно добиваться максимума. Но я уверен в одном: у нас в команде собраны подходящие специалисты.

Для Феттеля сейчас всё непросто. Но он понимает свою роль в перестройке команды, он очень важен для нас. Себастьян прекрасно понимает, что побеждают вместе, а не по одиночке. Будущее всегда важнее, чем прошлое. Поэтому важно, что он чувствует наше доверие. И мы в него верим», — цитирует Бинотто Auto Bild.