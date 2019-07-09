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Бинотто: не рассчитываем, что трасса в Сильверстоуне подходит «Феррари»

Бинотто: не рассчитываем, что трасса в Сильверстоуне подходит «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Биното поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании. Он заявил, что не рассчитывает на лёгкую гонку, учитывая особенности трассы.

«Трасса в Сильверстоуне — одна из самых тяжёлых в сезоне. Это настоящее испытание для настроек болида и баланса.

Также большая нагрузка оказывается на шины. Это ключевой аспект гонки.

Мы не рассчитываем, что трасса в Сильверстоуне нам будет хорошо подходить. Но в каждой гонке мы уже видели, что баланс может измениться, причём, иногда совершенно неожиданным образом.

В Великобританию мы привезём небольшие обновления в плане аэродинамики. Мы продолжаем активную работу над развитием машины», — цитирует Бинотто Crash.

В нынешнем сезоне пилоты «Феррари» ещё не выиграли ни одной гонки.

Бинотто не считает, что «Феррари» сможет бороться за победу на любой трассе
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