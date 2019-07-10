Расселл: если «Мерседес» позовёт хоть завтра, я буду готов

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл заявил, что ответит согласием, если его пригласят в «Мерседес». Расселл является пилотом молодёжной программы «Мерседеса».
«Если Тото Вольф позвонит мне завтра и спросит, готов ли я пилотировать болид «Мерседеса», я отвечу утвердительно. Я не надеюсь на то, что Валттери Боттас будет выступать неудачно. Я хочу доказать сам, что заслуживаю это права. Если я окажусь недостаточно хорош, то признаю это.
Сейчас я на сто процентов сосредоточен на выступлении за «Уильямс». Но если «Мерседес» позовёт меня, я буду готов.
Я не люблю говорить о шансах. «Мерседес» ставит мне цели. Каждый раз, когда я их достигаю, они меня вознаграждают. Я верю, что если буду выступать на хорошем уровне, то у меня будет шанс в «Мерседесе», — приводит слова Расселла Sports Mole.
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