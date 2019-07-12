Боттас — лучший по итогам второй практики Гран-при Великобритании, Квят — 11-й

На автодроме «Сильверстоун» завершилась вторая свободная практика Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у его напарника — Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал одиннадцатый результат, в то время как его напарник по команде Александер Албон завершил сессию с девятым временем.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая свободная практика
1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,069
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,197
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,448
5. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,517
6. Ландо Норрис .(«Макларен») — +0,814
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,830
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,255
9. Александер Албон («Торо Россо») — +1,265
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,270
11. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,276
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,327
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,394
14. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,396
15. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,485
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,508
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,562
18. Ромен Грожан («Хаас») — +2,062
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,203
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,782
- 12 июля 2019
-
18:42
-
18:25
-
17:35
-
16:44
-
16:26
-
15:59
-
14:55
-
14:41
-
14:37
-
13:48
-
12:16
-
11:03
-
10:03
-
09:11
-
09:00
-
00:53
- 11 июля 2019
-
23:54
-
22:57
-
21:58
-
21:41
-
21:41
-
20:56
-
20:50
-
20:48
-
20:38
-
19:32
-
18:42
-
17:12
-
16:23
-
15:08
-
14:56
-
14:55
-
13:40
-
13:23
-
12:30