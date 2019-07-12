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Боттас — лучший по итогам второй практики Гран-при Великобритании, Квят — 11-й

Боттас — лучший по итогам второй практики Гран-при Великобритании, Квят — 11-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Сильверстоун» завершилась вторая свободная практика Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у его напарника — Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал одиннадцатый результат, в то время как его напарник по команде Александер Албон завершил сессию с девятым временем.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,069
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,197
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,448
5. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,517
6. Ландо Норрис .(«Макларен») — +0,814
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,830
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,255
9. Александер Албон («Торо Россо») — +1,265
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,270
11. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,276
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,327
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,394
14. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,396
15. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,485
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,508
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,562
18. Ромен Грожан («Хаас») — +2,062
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,203
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,782

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