Боттас — лучший по итогам второй практики Гран-при Великобритании, Квят — 11-й

На автодроме «Сильверстоун» завершилась вторая свободная практика Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у его напарника — Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал одиннадцатый результат, в то время как его напарник по команде Александер Албон завершил сессию с девятым временем.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,069

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,197

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,448

5. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,517

6. Ландо Норрис .(«Макларен») — +0,814

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,830

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,255

9. Александер Албон («Торо Россо») — +1,265

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,270

11. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,276

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,327

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,394

14. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,396

15. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,485

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,508

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,562

18. Ромен Грожан («Хаас») — +2,062

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,203

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,782