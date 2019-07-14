Курт Буш опередил Кайла Буша на последнем круге и выиграл гонку NASCAR

В Спарте (штат Кентукки, США) завершилась гонка очередного этапа чемпионата NASCAR. Победу в ней одержал Курт Буш, второе место досталось его брату Кайлу, а тройку лучших замкнул Эрик Джонс. При этом стоит отметить, что Курт Буш опередил брата лишь на заключительном круге дистанции.

Видео последнего круга можно посмотреть на официальной странице NASCAR on NBC в «Твиттере».

NASCAR. Спарта (Кентууки)

1. Курт Буш («Шевроле»)

2. Кайл Буш («Тойота») — +0,076

3. Эрик Джонс («Тойота») — +0,305

4. Кайл Ларсон («Шевроле») — +0,782

5. Дэнни Хэмлин («Тойота») — +1,075

6. Клинт Бойер («Форд») — +1,091

7. Джои Логано («Форд») — +1,190

8. Даниэль Суарес («Форд») — +1,254

9. Райан Ньюман («Форд») — +1,652

10. Крис Бушер («Шевроле») — +2,519.