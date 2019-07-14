Баттон: переход Хэмилтона в «Феррари» может стать для него завершением карьеры

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о Льюисе Хэмилтоне, а также о его возможном переходе из «Мерседеса» в «Феррари».

«Хэмилтона можно победить. Было бы интересно посмотреть на Ферстаппена и Хэмилтона в одинаковых машинах. Возможно, комментарии Кристиана Хорнера, что на данный момент Макс — лучший пилот в мире, не так уж далеки от истины.

Что касается возможного перехода Льюиса в «Феррари», то, если останется в «Мерседесе», он может стать десятикратным чемпионом мира. Но переход в «Феррари» может стать для него завершением карьеры. Конечно, любой пилот хочет выступать за «Феррари», но не один гонщик не перейдёт из команды-победителя в стан менее конкурентоспособной. Его уход в «Скудерию» будет очень необычным и смелым шагом", — приводит слова Хэмилтона The Telegraph.