Баттон: переход Хэмилтона в «Феррари» может стать для него завершением карьеры

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о Льюисе Хэмилтоне, а также о его возможном переходе из «Мерседеса» в «Феррари».
«Хэмилтона можно победить. Было бы интересно посмотреть на Ферстаппена и Хэмилтона в одинаковых машинах. Возможно, комментарии Кристиана Хорнера, что на данный момент Макс — лучший пилот в мире, не так уж далеки от истины.
Что касается возможного перехода Льюиса в «Феррари», то, если останется в «Мерседесе», он может стать десятикратным чемпионом мира. Но переход в «Феррари» может стать для него завершением карьеры. Конечно, любой пилот хочет выступать за «Феррари», но не один гонщик не перейдёт из команды-победителя в стан менее конкурентоспособной. Его уход в «Скудерию» будет очень необычным и смелым шагом", — приводит слова Хэмилтона The Telegraph.
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