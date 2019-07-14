Клэр Уильямс в шутку предложила Хэмилтону перейти в «Уильямс»
Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс в шуточной форме предложила пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону перейти в команду из Гроува. Разговор между ними состоялся перед тем, как действующий чемпион покатал по «Сильверстоуну» Фрэнка Уильямса.
«Мы сказали отцу, что у него есть лишь два круга, чтобы убедить тебя перейти к нам. Льюис, тебе должно быть уже надоело выигрывать. Переходи к нам, посмотрим, как ты справишься с нашей машиной», — сказала Клэр Уильямс.
Льюис Хэмилтон и Фрэнк Уильямс с улыбкой отреагировали на такое предложение. Соответствующее видео размещено на официальной странице Формулы-1 в YouTube.
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