Клэр Уильямс в шутку предложила Хэмилтону перейти в «Уильямс»

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс в шуточной форме предложила пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону перейти в команду из Гроува. Разговор между ними состоялся перед тем, как действующий чемпион покатал по «Сильверстоуну» Фрэнка Уильямса.

«Мы сказали отцу, что у него есть лишь два круга, чтобы убедить тебя перейти к нам. Льюис, тебе должно быть уже надоело выигрывать. Переходи к нам, посмотрим, как ты справишься с нашей машиной», — сказала Клэр Уильямс.

Льюис Хэмилтон и Фрэнк Уильямс с улыбкой отреагировали на такое предложение. Соответствующее видео размещено на официальной странице Формулы-1 в YouTube.