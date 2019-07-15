Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» обвинил критиков Хэмилтона в расизме

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выступил против критиков пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В Великобритании Хэмилтона критиковали за то, что он живёт в Монако и не проявляет патриотизм. Фердинад считает, что за этими обвинениями кроется неуважение и расизм.

«Льюису говорят, что он якобы не является в полной мере британцем. Когда он побеждает, об этом никто не вспоминает, но на пути к титулу ставят под сомнение его патриотизм. Почему же? Он живёт в Монако, у него нет британского акцента, его одежда и стиль жизни отличаются от британского. Ну и что?

Большинство пилотов Формулы-1 живут в Монако, включая Дженсона Баттона. Когда-то кто-то сомневался в его патриотизме? Нет. И я объясню, просто он выглядит и одевается, как другие британцы.

Сомнения в Хэмилтоне отдают неуважением и расизмом. Это нельзя игнорировать», — написал в своём «инстаграме» Фердинанд.