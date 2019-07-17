Симондс: в последние годы Формула-1 просила у «Пирелли» не то что нужно

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс считает, что Формуле-1 не стоит использовать быстроизнашивающуюся резину. По мнению Симондса, это является неверным выбором со стороны команд. По словам Симмондса, руководство серии хочет сохранить быстрые пит-стопы после перехода на 18-дюймовые покрышки.
«Есть ощущение, что в последние годы мы просили у «Пирелли» не то, что на самом деле нужно. Высокий износ шин — это неверный путь.
Новые 18-дюймовые шины? Пока мы ни в чём не уверены. Сейчас проводится множество симуляций. Мы считаем, что пит-стопы действительно очень важны для Формулы-1. Мы знаем, что болельщикам нравятся пит-стопы, которые проводятся за две секунды и быстрее, так что мы планируем сохранить это», — приводит слова Пэта Симондса RaceFans.
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