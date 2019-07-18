Петров рассказал Путину и Лукашенко про успешное выступление в Ле-Мане

Пилот программы SMP Racing, бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме». По словам Петрова, он рассказал политикам о успешном выступлении команды SMP Racing на легендарной гонке «24 часа Ле-Мана».

«Невероятно рад встрече с нашим президентом, Владимиром Владимировичем Путиным, которому смог лично рассказать, как наша команда стала первой российской командой, которая поднялась на подиум в высшем классе LMP1 в легендарной гонке „24 часа Ле-Мана“ и стала третьей в чемпионате FIA WEC.

Спасибо Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко за слова поддержки! Очень почётно и приятно! На фото также присутствуют знаменитые гонщики, Андрей Жигунов — семикратный Чемпион России по ралли и Владимир Васильев — обладатель Кубка Мира по ралли-рейдам 2014 года, неоднократный призёр этапов Кубка Мира", — написал Петров.

Соответствующий пост можно увидеть на странице пилота в «Инстаграме».