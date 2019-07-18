Петров рассказал Путину и Лукашенко про успешное выступление в Ле-Мане

Пилот программы SMP Racing, бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме». По словам Петрова, он рассказал политикам о успешном выступлении команды SMP Racing на легендарной гонке «24 часа Ле-Мана».
«Невероятно рад встрече с нашим президентом, Владимиром Владимировичем Путиным, которому смог лично рассказать, как наша команда стала первой российской командой, которая поднялась на подиум в высшем классе LMP1 в легендарной гонке „24 часа Ле-Мана“ и стала третьей в чемпионате FIA WEC.
Спасибо Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко за слова поддержки! Очень почётно и приятно! На фото также присутствуют знаменитые гонщики, Андрей Жигунов — семикратный Чемпион России по ралли и Владимир Васильев — обладатель Кубка Мира по ралли-рейдам 2014 года, неоднократный призёр этапов Кубка Мира", — написал Петров.
Соответствующий пост можно увидеть на странице пилота в «Инстаграме».
- 18 июля 2019
-
22:15
-
21:17
-
20:57
-
19:45
-
18:41
-
17:19
-
17:11
-
16:14
-
14:54
-
14:31
-
13:29
-
12:26
-
11:05
-
10:17
-
09:26
-
00:41
- 17 июля 2019
-
23:55
-
22:54
-
21:49
-
20:52
-
19:56
-
18:18
-
17:40
-
17:09
-
16:54
-
16:54
-
16:30
-
14:26
-
12:20
-
11:12
-
10:13
-
09:18
-
00:59
-
00:07
- 16 июля 2019
-
23:47