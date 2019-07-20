Хэмилтон раскритиковал выбор автодромов для календаря Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал выбор автодромов в календаре чемпионата Формулы-1.



«Не знаю, кто составляет шорт-лист трасс для календаря Формулы-1, но среди них есть такие, на которых не стоит ждать интересных гонок. Сейчас не все трассы способствуют борьбе.



Понимаю, что не в каждой стране есть много автодромов, но было бы здорово, если бы мнение пилотов учитывалось при выборе трасс. В следующем году трасс, на которых гонки после первого поворота превратятся в следование друг за другом до финиша, станет только больше. Что лучше, по-вашему: провести этап в какой-то стране, чтобы просто поставить название этой страны после слов «Гран-при» или приехать в Сильверстоун и проехать интересную гонку?» — приводит слова Хэмилтона GPBlog.