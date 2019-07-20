Расселл не считает, что результаты в «Уильямсе» негативно скажутся на репутации

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не считает, что отсутствие высоких результатов, обусловленное слабым болидом команды, негативно скажется на его репутации.
«Нет, я не переживаю, что это скажется негативно на моей репутации. Знаю, что моя карьера зависит от небольшой группы людей, в которую входят Клэр Уильямс и Тото Вольф. Только они в курсе всей ситуации и знают, как хорошо я выполняю свою работу.
Что касается других новичков сезона, рад, что дебют Ландо Норриса и Александера Албона складывается успешно. Когда молодые пилоты показывают, что способны сражаться с более опытными соперниками, это хорошо и для меня", — приводит слова британца Nextgen-Auto.
Джордж Расселл наряду с напарником Робертом Кубицей не набрал ни одного очка в нынешнем сезоне.
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