Экипаж Русинова выиграл этап ELMS в Барселоне, экипаж Терещенко сошёл

Экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта на прототипе Aurus 01 стал победителем третьего этапа серии ELMS, прошедшего в Барселоне.



Русинов, чей болид располагался на стартовом поле на третьей позиции, довольно быстро обошел соперников из Idec Sport и Cool Racing и вышел в лидеры. Первое место ему с партнерами по экипажу удалось сохранить до самого конца. Серьезной борьбы за лидерство на этот раз не получилось. Угадав с шинами и сохранив драгоценное время на заезды в боксы, победитель гонки так и не позволил соперникам приблизиться к себе. В то же время россиянин Констатин Терещенко, выступающий в составе экипажа команды Panis Barthez Competition, финишировать вместе с партнёрами не сумел.



«4 часа Ле-Мана». Барселона. Гонка.



1. G-Drive Racing (№26)

2. Graff (№39)

3. Cool Racing (№37)

4. Duqueine Engineering (№30)

5. Idec Sport (№28)

6. Algarve Pro Racing (№25)

7. United Autosports (№22)

8. United Autosports (№32)

9. Carlin (№45)

10. DragonSpeed (№21).