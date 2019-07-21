Экипаж Русинова выиграл этап ELMS в Барселоне, экипаж Терещенко сошёл

Экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта на прототипе Aurus 01 стал победителем третьего этапа серии ELMS, прошедшего в Барселоне.
Русинов, чей болид располагался на стартовом поле на третьей позиции, довольно быстро обошел соперников из Idec Sport и Cool Racing и вышел в лидеры. Первое место ему с партнерами по экипажу удалось сохранить до самого конца. Серьезной борьбы за лидерство на этот раз не получилось. Угадав с шинами и сохранив драгоценное время на заезды в боксы, победитель гонки так и не позволил соперникам приблизиться к себе. В то же время россиянин Констатин Терещенко, выступающий в составе экипажа команды Panis Barthez Competition, финишировать вместе с партнёрами не сумел.
«4 часа Ле-Мана». Барселона. Гонка.
1. G-Drive Racing (№26)
2. Graff (№39)
3. Cool Racing (№37)
4. Duqueine Engineering (№30)
5. Idec Sport (№28)
6. Algarve Pro Racing (№25)
7. United Autosports (№22)
8. United Autosports (№32)
9. Carlin (№45)
10. DragonSpeed (№21).
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