Мик Шумахер: надеюсь, что скоро окажусь в Формуле-1
Пилот Формулы-2 Мик Шумахер подчеркнул, что он надеется в скором времени перейти в Формулу-1.
«Звёзды не падают с небес. Конечно, в последнее время было нелегко, нам не везло, но трудные времена дают неоценимый опыт. Мы показали, что у нас есть скорость и потенциал, чтобы быть впереди. Думаю, мы на правильном пути.
Каждому пилоту в младших Формулах приходится переживать трудные времена, но я делаю поступательные шаги вперёд. Я чувствую себя с каждой гонкой всё комфортнее в этой обстановке и надеюсь, что скоро окажусь в Формуле-1. Когда? Трудно ответить, так как тут требуется немного удачи, чтобы получить вакантное место, так что я буду продолжать работу и держать скрещенные пальцы», — приводит слова Мика Шумахера DPA.
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