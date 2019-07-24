В «Рено» намекнули, что их участие в Формуле-1 после 2020 года не гарантировано

На фоне слухов о переговорах команды Формулы-1 «Уильямс» о переходе на моторы «Рено» глава французской команды Сириль Абитебуль дал понять, что «Рено» ещё может пересмотреть собственную позицию относительно дальнейшего участия в чемпионате мира. Считается, что в «Рено» недовольны уступками Liberty Media ведущим командам чемпионата — «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Булл» — относительно переговоров по правилам 2021 года.



«Наш контракт с «Маклареном» действует до 2020 года. Они являются хорошим партнёром, пусть им и удаётся обыграть нас в данный момент. Но для нас прежде всего стоит вопрос о том, что будет происходить в Формуле-1 после 2020 года. Будет видно», — цитирует Абитебуля издание GrandPX.



На этом фоне любопытно, что сегодня команда Формулы-1 объявила о продлении контракта с BP и Castrol ещё на два года — до конца 2024 года. Также объявлено об укреплении сотрудничества между Castrol и Groupe Renault.