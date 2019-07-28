Хорнер: со стороны Квята был очень зрелый пилотаж

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступления Пьера Гасли и Даниила Квята на Гран-при Германии.



«Пьер застрял: у нас возникла проблема на первом пит-стопе, из-за чего он откатился назад. Он сделал на один пит-стоп меньше, чем Макс, оказался впереди Феттеля, а затем заехал на обочину. Пробиваясь обратно, он „споткнулся“ об Алекса. Я не видел этот эпизод как следует, но похоже, что был гоночный инцидент.



Даниил оставался хладнокровным. Он поработал, чтобы вернуться в программу, а теперь у него есть ребёнок — с его стороны был очень зрелый пилотаж.



Мы на середине чемпионата. Выиграли две гонки, было несколько подиумов и парочка моментов „Ах, если бы...“ Надеюсь, мы сумеем завершить первую часть сезона хорошим результатом на следующей неделе в Венгрии. Она представит собой новое испытание, но мы видели, что шины играют ключевую роль», — приводит слова Хорнера Sky Sports.