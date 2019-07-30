Российская команда хочет дебютировать на «Дакаре» в 2020 году

Гонщик Zavidovo Racing Team Фёдор Воробьёв рассказал, что рассматривает возможность выступления на ралли-марафоне «Дакар» 2020 года. Однако окончательное решение ещё не принято. В этом сезоне Воробьёв выступает в Кубке мира по бахам и ралли-рейдам в категории Т3.



«В прошлом году мы прекрасно понимали, что ехать на «Дакар» неподготовленными — это утопия. Есть выражение, что новичкам всегда везёт, но по статистике только 5% новичков доезжает до финиша. Мы прекрасно понимаем, что к «Дакару» нужно иметь очень хороший накат и слаженность экипажа и команды. Поэтому мы приняли решение перед «Дакаром» проехать в Кубке мира. В планах принять в следующем году участие в «Дакаре» в Саудовской Аравии. Но у меня есть определённые семейные обстоятельства: мы ждём пятого ребёнка в это время. И поэтому мне нужно будет провести очень серьёзные переговоры с супругой по этому поводу», — улыбаясь заявил Воробьёв.



Штурман Воробьёва Кирилл Шубин со своей стороны прокомментировал идею выдавать дорожные книги на «Дакаре» только утром перед стартом спецучастка. Считается, что таким образом организаторы смогут справиться с так называемыми мапперами, которые облегчают работу штурманов благодаря анализу спутниковых карт и их сверке с дорожными книгами.



«Мы едем в классе Т3, обычно без лобового стекла. Если дорожную книгу с вечера не заламинировать, то после какого-нибудь брода или лужи я останусь физически без роудбука, потому что она превратиться в слипшийся комок грязи. Я не смогу даже сказать, куда нам ехать. Сейчас я вожу с собой на гонку аппарат для ламинирования и трачу на это 1-2 часа ночью, чтобы заламинировать дорожную книгу.



В Италии мы поставили лобовое стекло, и на первый спортивный день я не стал ламинировать книгу — решил, раз у нас есть стекло, то ничего не грозит. Проехали мы очень много — 800 метров после старта. Первый брод был — и были такие фонтаны внутри, что все следующие 100 километров я ехал, молчал, разлеплял странички. Если это будет на Ралли Марокко и на „Дакаре“, если честно, я не знаю, как быть. Но эти нововведения ещё не утверждены, пока они будут всего несколько дней на Марокко, посмотрим. Мы понимаем, с кем борются. Но борются с пятью экипажами, а страдают все», — заявил Шубин.

Посмотреть полную видеоверсию интервью вы можете на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.