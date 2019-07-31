Коронель: «Ред Булл» следует поменять Гасли на Квята

Пилот турингового чемпионата WTCR и эксперт голландского телевидения Том Коронель считает, что руководству «Ред Булл» следует перезапустить карьеру Пьера Гасли, отправив того в «Торо Россо». По мнению Коронеля, место Пьера в главной команде должен занять Даниил Квят.

«Пьер находится под огромным давлением, потому как уступает в скорости Ферстаппену. Давление оказывается на него не только со стороны команды, но отовсюду. Очевидно, что он не готов к выступлениям в топ-команде. Ему не хватает опыта. Если вы вспомните Ферстаппена образца пятилетней давности, вы увидите совершенно другого пилота. Макс также допускал ошибки. Гасли продолжает набираться опыта. Он допускает ошибки. Продолжает сказываться нехватка опыта, неопределённость и давление.

Выход один -«Ред Булл» следует поменять его на Даниила Квята. Даниил — лучшая доступная опция «Ред Булл». У него есть опыт, он учится на ошибках и он достаточно уверен в себе. Что касается Гасли, то в «Торо Россо» он сможет продолжить набирать опыт и не чувствовать никакого давления», — приводит слова голландца Racingnews365.

