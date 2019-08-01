В «Торо Россо» поздравили Квята с рождением дочери

Итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» сегодня, 1 августа, поздравила российского гонщика Даниила Квята с рождением дочери. Подруга Даниила Келли Пике родила девочку по имени Пенелопа вечером в субботу, 27 июля.



Сегодня во время обеда российская сотрудница «Торо Россо» Екатерина Касаткина от имени всей команды вручила Квяту пакет с подарками. Квят перед открытием пакета пошутил, что внутри лежит миллион долларов. В реальности внутри находился маленький фирменный комбинезон «Торо Россо», а также мягкая игрушка. Распаковав подарки, Даниил поблагодарил команду и ещё раз поздравил всех членов «Торо Россо» с успешным уик-эндом в Хоккенхайме.

Посмотреть видеоролик с поздравлениями Квяту можно в твиттер-аккаунте «Торо Россо».