В «Торо Россо» поздравили Квята с рождением дочери
Итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» сегодня, 1 августа, поздравила российского гонщика Даниила Квята с рождением дочери. Подруга Даниила Келли Пике родила девочку по имени Пенелопа вечером в субботу, 27 июля.
Сегодня во время обеда российская сотрудница «Торо Россо» Екатерина Касаткина от имени всей команды вручила Квяту пакет с подарками. Квят перед открытием пакета пошутил, что внутри лежит миллион долларов. В реальности внутри находился маленький фирменный комбинезон «Торо Россо», а также мягкая игрушка. Распаковав подарки, Даниил поблагодарил команду и ещё раз поздравил всех членов «Торо Россо» с успешным уик-эндом в Хоккенхайме.
Посмотреть видеоролик с поздравлениями Квяту можно в твиттер-аккаунте «Торо Россо».
- 1 августа 2019
-
17:01
-
17:00
-
16:53
-
16:06
-
15:56
-
15:43
-
14:23
-
14:07
-
13:10
-
12:16
-
11:31
-
10:12
-
09:41
-
00:58
- 31 июля 2019
-
23:14
-
22:53
-
21:53
-
20:59
-
20:00
-
19:58
-
18:58
-
17:43
-
16:29
-
16:23
-
15:28
-
15:00
-
14:22
-
13:25
-
12:59
-
12:36
-
11:59
-
10:58
-
09:57
-
00:25
- 30 июля 2019
-
23:49
Партнерский контент