Де Врис выиграл квалифицию Ф-2 в Венгрии, Шумахер — 4-й, Мазепин последний
Голландский гонщик Ник де Врис завоевал поул-позишен по итогам квалификации венгерского этапа Формулы-2. Де Врис на две десятые секунды опередил Луку Гьотто. Российский гонщик Никита Мазепин не сумел проехать ни одного быстрого круга. Во время первой попытки на мокрой трассе россиянина развернуло, и его автомобиль заглох. Таким образом, Мазепин занял двадцатое и последнее место.
Формула-2. «Хунгароринг». Квалификация
1. Ник де Врис — 1:49.809
2. Лука Гьотто — 1:50.036
3. Николас Латифи — 1:50.578
4. Мик Шумахер — 1:50.748
5. Луи Делетраз — 1:50.853
6. Каллум Айлотт — 1:50.871
7. Джек Эйткен — 1:50.962
8. Нобухару Мацусита — 1:51.408
9. Антуан Юбер — 1:51.513
10. Чжоу Гуаньюй — 1:51.573
...20. Никита Мазепин — без времени.
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