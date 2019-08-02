Де Врис выиграл квалифицию Ф-2 в Венгрии, Шумахер — 4-й, Мазепин последний

Голландский гонщик Ник де Врис завоевал поул-позишен по итогам квалификации венгерского этапа Формулы-2. Де Врис на две десятые секунды опередил Луку Гьотто. Российский гонщик Никита Мазепин не сумел проехать ни одного быстрого круга. Во время первой попытки на мокрой трассе россиянина развернуло, и его автомобиль заглох. Таким образом, Мазепин занял двадцатое и последнее место.



Формула-2. «Хунгароринг». Квалификация



1. Ник де Врис — 1:49.809

2. Лука Гьотто — 1:50.036

3. Николас Латифи — 1:50.578

4. Мик Шумахер — 1:50.748

5. Луи Делетраз — 1:50.853

6. Каллум Айлотт — 1:50.871

7. Джек Эйткен — 1:50.962

8. Нобухару Мацусита — 1:51.408

9. Антуан Юбер — 1:51.513

10. Чжоу Гуаньюй — 1:51.573

...20. Никита Мазепин — без времени.