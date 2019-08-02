Квят: несмотря на погоду, команда сумела испытать всё, что хотела

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал журналистам, как прошли пятничные тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1.
«В Германии обновления не работали. Здесь мы провели определённые испытания новинок в первой практике, изучали работу аэродинамики. Надеюсь, они были полезными для команды и помогут заставить новинки работать в будущем. Думаю, несмотря на погоду, команда сумела испытать всё, что хотела. Инженеры всё проанализируют, чтобы помочь дальнейшему развитию машины.
Авария Алекса на мою программу не повлияла: все равно шёл дождь. У меня нет особых предпочтений насчёт погоды на оставшуюся часть уик-энда. Когда стартуешь позади, то дождь даёт больше шансов, но когда твоя квалификация прошла хорошо, то ты скорее предпочтёшь сухую гонку», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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