Квят: несмотря на погоду, команда сумела испытать всё, что хотела

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал журналистам, как прошли пятничные тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1.



«В Германии обновления не работали. Здесь мы провели определённые испытания новинок в первой практике, изучали работу аэродинамики. Надеюсь, они были полезными для команды и помогут заставить новинки работать в будущем. Думаю, несмотря на погоду, команда сумела испытать всё, что хотела. Инженеры всё проанализируют, чтобы помочь дальнейшему развитию машины.



Авария Алекса на мою программу не повлияла: все равно шёл дождь. У меня нет особых предпочтений насчёт погоды на оставшуюся часть уик-энда. Когда стартуешь позади, то дождь даёт больше шансов, но когда твоя квалификация прошла хорошо, то ты скорее предпочтёшь сухую гонку», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.