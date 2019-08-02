Марко: опция Ферстаппена расторгнуть контракт истекает в воскресенье

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что в контракте пилота команды Макса Ферстаппена есть опция расторжения, вместе с тем функционер заявил, что срок её действия истекает 4 августа.
«В воскресенье срок действия опции расторжения истекает. Нам не нужно переживать, вероятность её активации равна 1%. Нам было необходимо внести этот пункт в контракт, так как мы работали первый год с «Хондой» и существовало множество опасений. Теперь же вероятность того, что опция будет активирована, крайне мала. Также стоит понимать, что Макс сам должен был оценить желание активации этого варианта, сомневаюсь, что оно у него было», — приводит слова функционера Motorsport Magazin.
В последние дни в СМИ ходят слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес».
- 2 августа 2019
-
21:35
-
21:21
-
20:40
-
20:32
-
20:14
-
19:39
-
19:18
-
19:14
-
19:00
-
18:53
-
18:38
-
18:18
-
18:00
-
17:49
-
17:34
-
17:32
-
17:12
-
16:55
-
16:30
-
16:27
-
15:43
-
14:52
-
13:48
-
13:39
-
13:11
-
11:46
-
11:11
-
10:28
-
10:16
-
09:39
-
00:54
- 1 августа 2019
-
23:54
-
22:20
-
21:51
-
20:47