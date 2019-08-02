Марко: опция Ферстаппена расторгнуть контракт истекает в воскресенье

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что в контракте пилота команды Макса Ферстаппена есть опция расторжения, вместе с тем функционер заявил, что срок её действия истекает 4 августа.

«В воскресенье срок действия опции расторжения истекает. Нам не нужно переживать, вероятность её активации равна 1%. Нам было необходимо внести этот пункт в контракт, так как мы работали первый год с «Хондой» и существовало множество опасений. Теперь же вероятность того, что опция будет активирована, крайне мала. Также стоит понимать, что Макс сам должен был оценить желание активации этого варианта, сомневаюсь, что оно у него было», — приводит слова функционера Motorsport Magazin.

В последние дни в СМИ ходят слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес».