«Хонда» завоевала поул впервые с 2006 года, Нидерланды — впервые в истории

Первая поул-позишен в карьере гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, завоёванная им в квалификации Гран-при Венгрии, принесла с собой ещё ряд статистических достижений. Для «Хонды» этот поул стал первым в Формуле-1 с 2006 года, когда на Гран-при Австралии быстрейший результат в квалификации показал Дженсон Баттон.



Также стоит отметить, что никогда прежде представитель Нидерландов не становился лучшим в квалификации. Таким образом, это первая голландская поул-позишен в истории Формулы-1. Наконец, Макс Ферстаппен стал сотым победителем квалификации в истории чемпионата мира.



Напомним, с первого ряда вместе с Ферстаппеном стартует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон стал третьим.