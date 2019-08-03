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«Хонда» завоевала поул впервые с 2006 года, Нидерланды — впервые в истории

«Хонда» завоевала поул впервые с 2006 года, Нидерланды — впервые в истории
Авто / Формула-1 0

Первая поул-позишен в карьере гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, завоёванная им в квалификации Гран-при Венгрии, принесла с собой ещё ряд статистических достижений. Для «Хонды» этот поул стал первым в Формуле-1 с 2006 года, когда на Гран-при Австралии быстрейший результат в квалификации показал Дженсон Баттон.

Также стоит отметить, что никогда прежде представитель Нидерландов не становился лучшим в квалификации. Таким образом, это первая голландская поул-позишен в истории Формулы-1. Наконец, Макс Ферстаппен стал сотым победителем квалификации в истории чемпионата мира.

Напомним, с первого ряда вместе с Ферстаппеном стартует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон стал третьим.

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