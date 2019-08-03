Райкконен разочарован десятым местом в квалификации Гран-при Венгрии

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, признавшись, что он раздосадован десятым местом.

«Немного разочарован десятой позиции, с другой стороны, мой лучший круг за весь уик-энд удался мне как раз в самый нужный момент, так что я не могу особо жаловаться. В целом машина была хороша, хотя мы и не смогли настигнуть „Макларен“, что было нашей целью. Завтрашний день — совершенно иная история. После ограниченных свободных тренировок в пятницу, у нас есть некоторые вопросы относительно гоночного темпа, но всё-таки все в одинаковых условиях», — приводит слова финского пилота пресс-служба «Альфа Ромео».

Напомним, напарник Райкконена Антонио Джовинацци после квалификации получил штраф в три позиции за блокировку Лэнса Стролла и примет старт с 17-й позиции.