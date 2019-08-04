Сын Михаэля Шумахера одержал первую победу в Формуле-2

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, одержал первую победу в Формуле-2. Пилот Prema стартовал с реверсивного поула, отбил атаки Мацуситы на первых кругах и выиграл заезд, лидируя всю дистанцию. Нобухару Мацусита финишировал на втором месте, третью позицию занял Сержио Сетте Камара. Топ-5 замкнули Джордан Кинг и Джек Эйткен.
Лидер чемпионата Ник де Врис занял шестое место, опередив главного преследователя в общем зачёте Николаса Латифи — канадец финишировал седьмым. По итогам этапа разрыв между лидерами увеличился до 30 очков.
Россиянин Никита Мазепин занял 15-е место. Мазепин стартовал с 12-й позиции и уже на первом круге вышел на восьмую строчку, однако в борьбе с Лукой Гьотто зацепил обочину, потерял темп и откатился за пределы очковой зоны.
Следующий этап Формулы-2 пройдёт 31 августа — 1 сентября в Бельгии.
Формула-2. Будапешт, вторая гонка (топ-10)
1. Мик Шумахер (Prema) — 28 кругов
2. Нобухару Мацусита (Carlin) +1,4
3. Сержио Сетте Камара (DAMS) +3,3
4. Джордан Кинг (MP) +4,1
5. Джек Эйткен (Campos) +4,9
6. Ник де Врис (ART) +11,4
7. Николас Латифи (DAMS) +12,3
8. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +12,9
9. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +13,8
10. Каллум Айлотт (Sauber Charouz) +23,8…
15. Никита Мазепин (ART) +39,9
Положение в чемпионате (топ-10)
1. Ник де Врис (ART) — 196 очков
2. Николас Латифи (DAMS) — 166
3. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 141
4. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 135
5. Джек Эйткен (Campos) — 134
6. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 107
7. Нобухару Мацусита (Carlin) — 85
8. Антуан Юбер (Arden) — 77
9. Луи Делетраз (Carlin) — 60
10. Джордан Кинг (MP) — 59…
11. Мик Шумахер (Prema) — 45…
17. Никита Мазепин (ART) — 6.
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