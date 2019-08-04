Сын Михаэля Шумахера одержал первую победу в Формуле-2

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, одержал первую победу в Формуле-2. Пилот Prema стартовал с реверсивного поула, отбил атаки Мацуситы на первых кругах и выиграл заезд, лидируя всю дистанцию. Нобухару Мацусита финишировал на втором месте, третью позицию занял Сержио Сетте Камара. Топ-5 замкнули Джордан Кинг и Джек Эйткен.



Лидер чемпионата Ник де Врис занял шестое место, опередив главного преследователя в общем зачёте Николаса Латифи — канадец финишировал седьмым. По итогам этапа разрыв между лидерами увеличился до 30 очков.



Россиянин Никита Мазепин занял 15-е место. Мазепин стартовал с 12-й позиции и уже на первом круге вышел на восьмую строчку, однако в борьбе с Лукой Гьотто зацепил обочину, потерял темп и откатился за пределы очковой зоны.



Следующий этап Формулы-2 пройдёт 31 августа — 1 сентября в Бельгии.



Формула-2. Будапешт, вторая гонка (топ-10)

1. Мик Шумахер (Prema) — 28 кругов

2. Нобухару Мацусита (Carlin) +1,4

3. Сержио Сетте Камара (DAMS) +3,3

4. Джордан Кинг (MP) +4,1

5. Джек Эйткен (Campos) +4,9

6. Ник де Врис (ART) +11,4

7. Николас Латифи (DAMS) +12,3

8. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +12,9

9. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +13,8

10. Каллум Айлотт (Sauber Charouz) +23,8…

15. Никита Мазепин (ART) +39,9



Положение в чемпионате (топ-10)

1. Ник де Врис (ART) — 196 очков

2. Николас Латифи (DAMS) — 166

3. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 141

4. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 135

5. Джек Эйткен (Campos) — 134

6. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 107

7. Нобухару Мацусита (Carlin) — 85

8. Антуан Юбер (Arden) — 77

9. Луи Делетраз (Carlin) — 60

10. Джордан Кинг (MP) — 59…

11. Мик Шумахер (Prema) — 45…

17. Никита Мазепин (ART) — 6.