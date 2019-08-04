Хэмилтон оторвался от Боттаса на 62 очка в личном зачёте

В Будапеште завершилась гонка Гран-при Венгрии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Благодаря этой победе Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом в личном зачёте до 62 очков. Макс Ферстаппен отстаёт от Хэмилтона на 69 очков.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 250 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 188 очков

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 181 очко

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 156 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 132 очка

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 63 очка

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 58 очков

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко

9. Даниил Квят («Торо Россо») — 27 очков

10. Ландо Норрис («Макларен») — 24 очка

11. Даниэль Риккардо («Рено») — 22 очка

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 18 очков

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 18 очков

14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 17 очков

15. Александер Албон («Торо Россо») — 16 очков

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков

17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1 очко

19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 438 очков

2. «Феррари» — 288

3. «Ред Булл» — 244

4. «Макларен» — 82

5. «Торо Россо» — 43

6. «Рено» — 39

7. «Альфа Ромео» — 32

8. «Рейсинг Пойнт» — 31

9. «Хаас» — 26

10. «Уильямс» — 1.