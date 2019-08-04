Хэмилтон оторвался от Боттаса на 62 очка в личном зачёте

В Будапеште завершилась гонка Гран-при Венгрии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Благодаря этой победе Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом в личном зачёте до 62 очков. Макс Ферстаппен отстаёт от Хэмилтона на 69 очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 250 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 188 очков
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 181 очко
4. Себастьян Феттель («Феррари») — 156 очков
5. Шарль Леклер («Феррари») — 132 очка
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 63 очка
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 58 очков
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко
9. Даниил Квят («Торо Россо») — 27 очков
10. Ландо Норрис («Макларен») — 24 очка
11. Даниэль Риккардо («Рено») — 22 очка
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 18 очков
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 18 очков
14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 17 очков
15. Александер Албон («Торо Россо») — 16 очков
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков
17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1 очко
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 438 очков
2. «Феррари» — 288
3. «Ред Булл» — 244
4. «Макларен» — 82
5. «Торо Россо» — 43
6. «Рено» — 39
7. «Альфа Ромео» — 32
8. «Рейсинг Пойнт» — 31
9. «Хаас» — 26
10. «Уильямс» — 1.
- 4 августа 2019
-
19:23
-
19:14
-
19:13
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:10
-
17:49
-
17:14
-
16:32
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:35
-
14:58
-
14:18
-
13:34
-
12:58
-
11:45
-
10:18
-
09:59
-
01:27
-
01:17
- 3 августа 2019
-
23:28
-
22:40
-
22:35
-
22:01
-
21:55
-
21:36
-
20:44
-
20:30
-
20:21