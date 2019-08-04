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Хэмилтон оторвался от Боттаса на 62 очка в личном зачёте

Хэмилтон оторвался от Боттаса на 62 очка в личном зачёте
Авто / Формула-1 0

В Будапеште завершилась гонка Гран-при Венгрии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Благодаря этой победе Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом в личном зачёте до 62 очков. Макс Ферстаппен отстаёт от Хэмилтона на 69 очков.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 250 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 188 очков
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 181 очко
4. Себастьян Феттель («Феррари») — 156 очков
5. Шарль Леклер («Феррари») — 132 очка
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 63 очка
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 58 очков
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко
9. Даниил Квят («Торо Россо») — 27 очков
10. Ландо Норрис («Макларен») — 24 очка
11. Даниэль Риккардо («Рено») — 22 очка
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 18 очков
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 18 очков
14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 17 очков
15. Александер Албон («Торо Россо») — 16 очков
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков
17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1 очко
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 438 очков
2. «Феррари» — 288
3. «Ред Булл» — 244
4. «Макларен» — 82
5. «Торо Россо» — 43
6. «Рено» — 39
7. «Альфа Ромео» — 32
8. «Рейсинг Пойнт» — 31
9. «Хаас» — 26
10. «Уильямс» — 1.

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