Квят: шин просто не осталось, у напарника стратегия оказалась лучше

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал финиш на 15-м месте в гонке Гран-при Венгрии.
«Думаю, я выжимал максимум — с учётом медленного и раннего пит-стопа. Не было шансов, что мы дотянем на этих шинах до финиша. Конечно, надежда была. Если бы сработало, получилось очень хорошо, а так последние 10 кругов я просто доводил машину до финиша. Я пытался бороться с Пересом — в этот момент покрышки окончательно умерли. Впрочем, в конце то же самое произошло и с самим Пересом.
Как бы то ни было, мы попробовали. Шин просто не осталось — к сожалению, мы заплатили за это большую цену. Когда покрышки доходят до грани, то время падает на три-четыре секунды. Борьба с Алексом была классной. Темп в первой части гонки был отличным. Досадно, что меня рановато зазвали на пит-стоп. У моего напарника стратегия оказалась намного лучше — так бывает.
Думаю, в целом мы использовали свои шансы в первой части сезона. Не скажу, что упустили много очков — а иногда набирали больше, чем ожидалось. Да, иногда случаются такие разочаровывающие гонки, как эта, но мы боролись только за одно очко, так что трагедией это не назовёшь», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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