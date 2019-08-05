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Хэмилтон — о словах Росберга: люди, не добившиеся такого успеха, много говорят

Хэмилтон — о словах Росберга: люди, не добившиеся такого успеха, много говорят
Авто / Формула-1 0

Лидер текущего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал слова бывшего напарника Нико Росберга. Ранее он критически отозвался о Хэмилтоне, сказав, что лучшим пилотом в настоящее время является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. По мнению Росберга, регресс 34-летнего Хэмилтона связан с его возрастом.

«Я никогда не видел блог Росберга, но его слова на меня не влияют. Мне неинтересно, прав он или нет. В то же время он имеет право на собственное мнение. Но, на мой взгляд, мои результаты и достижения говорят сами за себя.

Всегда есть люди, которые, не добившись такого успеха, как я, много говорят. Но это нормально.
Как-то я читал книгу, в ней говорится, что негатив в адрес человека возникает из-за того, что критикующий на самом деле говорит о самом себе.

Я чувствую себя отлично, нахожусь в прекрасной форме. Может, не в лучшей, но мне было плохо неделю назад. Я хотел вернуться, и я добился успеха. Мне 34 года, но мне кажется, что я выступаю лучше, чем когда-либо», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.News.

Росберг считает, что на одинаковой технике Ферстаппен был бы впереди Хэмилтона
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