Зайдль: проблема с гайковёртом стоила Норрису шестого места на финише

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль подчеркнул, что заминка на пит-стопе Ландо Норриса стоила ему шестой позиции на финише гонки.



«К сожалению, у нас возникла проблема с гайковёртом на заднем левом колесе, что вызвало задержку на пит-стопе. В итоге Ландо потерял две позиции, плюс это позволило Валттери Боттасу приблизиться к нему и тоже обогнать его. Мы сожалеем, что так получилось, с точки зрения своей работы Ландо заслуживал лучшего результата. Но такие вещи случаются в гонках». — приводит слова Андреаса Зайдля Autosport.



Ландо Норрис закончил гонку на девятой позиции, в то время, как его напарник, Карлос Сайнс-младший, финишировал пятым во второй гонке подряд. Победу одержал Льюис Хэмилтон.