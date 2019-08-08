Хаккинен: «Феррари» уже оказалась позади «Ред Булл»

Бывший чемпион мира экс-пилот Мика Хаккинен считает, что в последнее время «Ред Булл» превосходит «Феррари». По мнению финского гонщика, «Скудерии» теперь предстоит догонять конкурента.

«Феррари» должна вернуться в борьбу в Спа и Монце, где скорость команды на прямых будет важна. Но очевидно, что их болид неконкурентоспособен.

Они не только не смогли победить «Мерседес», но теперь ещё и оказались позади «Ред Булл», сотрудничающего с «Хондой». «Феррари» уступает пакету «Ред Булл» в плане конкурентоспособности», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.

В текущем сезоне «Феррари» не выиграла ни одной гонки. В активе «Ред Булл» — две победы, которые одержал Макс Ферстаппен. Тем не менее, пока «Феррари» опережает «Ред Булл» в Кубке конструкторов на 44 очка.