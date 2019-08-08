Гран-при Мексики останется в календаре Формулы-1 как минимум до 2022 года

Промоутеры Гран-при Мексики достигли договорённости о продлении сотрудничества с Формулой-1 до 2022 года, сообщает пресс-служба Ф-1.
«Мы рады объявить о подписании нового соглашения о проведении Гран-при Мексики как минимум до 2022 года. С момента возвращения в календарь чемпионата этот этап был всегда удивительно популярен, как среди общественности, так и среди болельщиков. Это касается не только Мексики, но и всего мира. Доказательством этому служит тот факт, что промоутеры гонки на протяжении последних нескольких лет получали специальную награду от ФИА. Более 1,3 млн человек посетили Гран-при», — заявил руководитель Liberty Media Чейз Кэри.
Гран-при Мексики вернулся в календарь Формулы-1 после 23-летней паузы в 2015 году. В минувшем сезоне победу в гонке на автодроме имени братьев Родригес завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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