Ферстаппен: я не нуждаюсь в отпуске
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал понять, что он не нуждается в летней паузе и отпуске. Напомним, после Гран-при Венгрии Формула-1 будет отдыхать до 30 августа.
«Мы выдали классные и захватывающие гонки. Хорошо, когда есть возможность отдохнуть, но я не нуждаюсь в отпуске. Я сказал отцу, что если бы нас ожидали ещё четыре гонки, я бы мог продолжить. Тем более, когда всё складывается достаточно хорошо», — приводит слова молодого голландца De Telegraaf.
Нынешний сезон пока стал самым успешным в карьере Макса Ферстаппена, после двенадцати этапов чемпионата он занимает третье место в общем зачёте, опережая обоих пилотов «Феррари». При этом незадолго до перерыва ему удалось добиться двух побед — на Гран-при Австрии и Гран-при Германии.
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