Риккардо: не ожидал, что отставание Гасли от Ферстаппена будет таким большим

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо удивлён, что гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли проигрывает напарнику по команде Максу Ферстаппену так много. После двенадцати этапов чемпионата француз отстаёт от Макса уже на 118 очков.

«Пьеру тяжело. Реальность есть реальность, он очень далёк от Макса. С одной стороны, в „Ред Булл“ могут быть рады первому поулу Макса в Венгрии. С другой — в глубине души они понимают, что у них могло быть гораздо больше очков. Не знаю, что происходит с Пьером. В минувшем сезоне иногда у него были очень неплохие результаты. Он их показывал на болиде „Торо Россо“, который значительно уступает „Ред Булл“.

Знаю, какой напарник Макс Ферстаппен, и не ожидал, что Гасли его будет опережать. Но удивлён, что отставание Пьера от Макса такое большое", — приводит слова австралийца Motorsport Week.