В США мотоциклист упал с байка на скорости более 340 км/ч
В США, в ходе одного из этапов чемпионата National Hot Rod Association на мотоциклах случился невероятный инцидент. Во время квалификационного заезда мотоциклист Бо Лэйн не справился с управлением и на скорости 346 км/ч упал с байка, сообщает The Drive.
Гонщик был срочно доставлен в больницу. Лэйн находится в сознании и в полном порядке. Ему удалось отделаться ушибами. Также Бо опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме». В нём он поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что все кости целы. Также он сообщил, что, возможно, ему потребуются услуги пластического хирурга в связи с повреждением локтя.
Видео страшного инцидента, случившегося с Лэйном, можно увидеть на официальном канале National Hot Rod Association в YouTube.
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