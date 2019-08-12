Зарко покинет команду Red Bull KTM
Двукратный чемпион мотогонок Moto GP Йохан Зарко покинет Red Bull KTM по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба команды.
29-летний гонщик присоединился к KTM в конце 2018 года после двух успешных сезонов в MotoGP. Несмотря на все усилия, Зарко не удалось продолжить развить успех в новой команде. В результате было принято решение о прекращении сотрудничества.
Решение о прекращении сотрудничества было принято совместно. Теперь стороны сосредоточатся на успешном окончании текущего сезона, до конца которого остаётся восемь гонок.
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