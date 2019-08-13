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Штайнер: если бы машина была плохая, проблем было бы меньше

Штайнер: если бы машина была плохая, проблем было бы меньше
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер вновь посетовал на трудность понимания работы болида образца 2019 года, а также отметил, что в оставшуюся часть сезона в команде приложат усилия, чтобы разобраться в причинах проблем.

«Нам предстоит много работы. Знаем, что в оставшуюся часть сезона нам нужно понять, как заставить машину и шины работать лучше. Если у вас плохая машина, то у вас большие проблемы. Но если вы думаете, что трудности на хорошей машине всё упрощают, то могу сказать, что, будь болид плохим, проблем было бы меньше.

Потому что проблема где-то находится и найти её ещё труднее. Нам нужно избежать той же ловушки с шинами в 2020 году. Нужно приблизиться к максимальному пониманию работы шин и болида. Наша цель на остаток сезона? Бороться. Нужно понять, как работает болид, чтобы избежать той же ловушки с шинами в 2020 году. Но опять-таки, в 2020 году резина изменится», — приводит слова функционера Autosport.

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